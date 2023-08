Waarschuwingssirenes werden niet geactiveerd toen brand op Maui begon

Delen via E-mail

De sirenes op het Hawaïaanse eiland Maui gingen niet af toen de bosbrand uitbrak die het stadje Lahaina bijna volledig heeft verwoest. Niemand heeft geprobeerd de sirenes aan te zetten, schrijft CNN op basis van gegevens van de Hawaï Emergency Management Agency (HIEMA).

Een woordvoerder van HIEMA zei tegen CNN dat uit logboeken bleek dat er "geen activering was van de sirenes op Maui tijdens het bosbrandincident. Niemand van de staat en niemand van de provincie probeerde die sirenes te activeren op basis van onze gegevens."

Wel werden andere waarschuwingssystemen actief. Dat gebeurde via mobiele telefoons, radio en televisie. Dat de sirenes niet afgingen kwam volgens de woordvoerder onder meer doordat de vlammen zo snel om zich heen grepen.

Het dodental als gevolg van de hevige bosbrand is inmiddels opgelopen tot 67. De bosbrand is daarmee "de dodelijkste natuurramp" in de Amerikaanse staat Hawaï.