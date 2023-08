VN en EU uiten zorgen over toestand van afgezette president Niger

De Verenigde Naties en de Europese Unie maken zich zorgen over de verslechterende omstandigheden waarin de afgezette Nigerese president Mohamed Bazoum met zijn vrouw en zoon verkeert. Bazoum en zijn gezin zijn gevangengenomen sinds de staatsgreep in Niger in juli.

Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, en EU-buitenlandchef Josep Borrell zeiden vrijdag dat de afgezette president en zijn gezin geen elektriciteit en medische zorg hebben.

"Bovendien hebben ze geen water tot hun beschikking, terwijl de temperaturen in Niger hoog zijn", meldde Türk in een verklaring. De VN-functionaris zei dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het vasthouden van de president en zijn gezin de mensenrechten van de gevangenen moeten respecteren.

Borrell riep op tot de "onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating" van Bazoum. "President Bazoum heeft zijn leven gewijd aan het verbeteren van het dagelijks leven van de Nigerese bevolking. Er is geen rechtvaardiging voor een dergelijke behandeling", schrijft de EU-buitenlandchef op X, voorheen Twitter.

Zazia Bazoum, dochter van de afgezette president, zei tegen de Britse krant The Guardian dat ze bijna dagelijks contact heeft met haar vader, moeder en broer. Volgens haar zit haar familie in het donker en moeten ze het doen met rijst en pasta. Zazia Bazoum was in Frankrijk toen haar vader werd afgezet.

Bazoum zou vastzitten in presidentieel paleis

Bazoum werd 26 juli aan de kant gezet door een junta. Sindsdien zou hij worden vastgehouden in het complex van het presidentieel paleis.

Donderdag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de Verenigde Staten de junta verantwoordelijk houden voor de veiligheid van Bazoum en zijn familie.

President Alassane Ouattara van Ivoorkust, lidstaat van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS, noemde de gevangenschap van Bazoum "een terroristische daad".