Ook Litouwen versterkt grens met Belarus om aanwezigheid Wagner

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ook Litouwen heeft zijn grens met Belarus versterkt omdat het Russische huurlingenleger Wagner zich daar heeft gevestigd. Premier Ingrida Simonyte wilde, in tegenstelling tot de Poolse regering, niet te diep ingaan op de versterking.

Simonyte vertelde over de versterking in een podcast van de Litouwse zakenkrant Verslo zinios. "We hebben meer inlichtingenofficieren ingezet, onze instellingen functioneren en er zijn zeker meer troepen van het nationale verdedigingssysteem en wetshandhavingsinstanties", zei de premier. "Ze voeren gezamenlijke oefeningen en andere acties uit."