Zeker 27 Nederlanders geëvacueerd uit door bosbranden geteisterd Hawaï

Nederlandse reisbureaus hebben zeker 27 Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd van Maui. Het Hawaïaanse eiland wordt momenteel geteisterd door hevige bosbranden, waarbij al zeker 55 doden zijn gevallen.

Exit Reizen evacueerde twaalf Nederlanders en vier Duitsers van Maui. De vakantiegangers zijn allemaal veilig en zonder gezondheidsproblemen naar een eiland in de buurt gebracht of naar huis gevlogen. Die keuze was aan de mensen zelf.

Exit Reizen is gespecialiseerd in vakanties op Hawaï. Er staan voor de komende dagen nog meerdere bezoeken aan Maui gepland, omdat het nu hoogseizoen is. Exit Reizen kijkt de komende dagen of die door kunnen gaan.

Ook Pacific Island Travel is dag en nacht bezig geweest met het evacueren van Nederlandse vakantiegangers. In totaal zaten er vijftien klanten in hotels op Maui, voornamelijk in de kustplaatsen Kaanapali, Kihei en Wailea. Zij zijn overgebracht naar de omliggende eilanden. De reizen van klanten die Maui nog op de planning had staan, zijn aangepast.

Het reisbureau biedt tot zeker eind augustus geen reizen naar Maui aan om de lokale bevolking ruimte te geven voor de verwerking en wederopbouw. Pacific Island Travel hoopt de reizen naar het eiland vanaf september weer aan te kunnen bieden.

Ministerie houdt situatie 'in de gaten'

TUI en Doets Reizen bieden ook reizen naar Maui aan, maar laten weten daar nu geen vakantiegangers te hebben zitten. Ook hebben ze nu geen reis naar Maui op de planning staan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten "de situatie in Hawaï nauwlettend in de gaten" te houden. Aan het reisadvies naar de Amerikaanse staat is de waarschuwing toegevoegd dat er een groot risico is dat er meer bosbranden ontstaan en dat de situatie snel kan veranderen. Er is bij het ministerie een enkel hulpverzoek binnengekomen voor het verschaffen van vervangende reisdocumenten.