West-Afrika brengt troepen in staat van paraatheid voor mogelijk ingrijpen in Niger

Het West-Afrikaanse verbond ECOWAS heeft troepen in staat van paraatheid gebracht voor een mogelijke militaire ingreep in Niger. In dat land werd in juli een staatsgreep gepleegd, maar ondanks een ultimatum weigeren de coupplegers in te binden.

ECOWAS pleit voor een diplomatieke oplossing om de vrede in Niger te herstellen, maar het lijkt erop dat de onderhandelingen op niets uitlopen. Eerder dreigde het verbond al met militaire inzet als de coupplegers - de militaire junta - niet zouden opgeven.

Inmiddels lopen de spanningen hoog op en zijn militaire troepen in staat van gereedheid gebracht voor het geval dat ECOWAS geweld nodig acht om de staatsgreep te stoppen. Dat besloten de vijftien landen donderdagavond tijdens een spoedvergadering. "Alle opties liggen nog op tafel, maar we sluiten een militaire ingreep niet uit", klonk het.

Het samenwerkingsverband kan ook op steun van de Verenigde Staten en Frankrijk rekenen. "De VS waardeert de vastberadenheid van ECOWAS om alle opties voor een vreedzame oplossing van de crisis te onderzoeken", zei buitenlandminister Antony Blinken.

Om de inzet tegen te gaan, sloot de junta maandag het Nigerese luchtruim. De coupplegers "zweerden" toen dat ze het land zullen verdedigen. De inzet van ECOWAS-militairen zou tot een oorlog in West-Afrika leiden, zeiden ze.

Stand-bytroepenmacht is nog niet volledig gevormd

Tijdens het spoedoverleg van de ECOWAS-landen in Abuja, de hoofdstad van buurland Nigeria, werden ook sancties beloofd. Zo zijn reisverboden en bevriezing van bepaalde tegoeden besproken.

De Nigeriaanse president Bola Tinubu, die ook voorzitter van ECOWAS is, hoopt nog steeds op een vreedzame oplossing. "Nog niet alles is verloren", zei hij. Toch werden de troepen van het verbond meteen in staat van paraatheid gebracht. Volgens de lidstaten is de eventuele inzet gericht op het herstellen van vrede, en is ECOWAS dus niet uit op hevige gevechten.

De troepen staan niet direct klaar. Volgens analisten kan dat nog enkele weken duren. Het blok probeert al jaren een grote stand-bymacht te vormen, maar dat lukt niet door financiële problemen en een tekort aan animo. Inmiddels is de urgentie hoger. Dat leidt mogelijk tot een versnelling van het proces.

In de verklaring van ECOWAS stond niet hoe de troepenmacht zou worden gefinancierd en om hoeveel militairen het zou gaan. Mogelijk is daar nog geen overeenstemming over bereikt.

2:31 Afspelen knop Waarom Prigozhin zich bemoeit met Niger (en het mag van Poetin)

Vrees voor steun Wagner Group aan coupplegers

De junta worden ook gesteund, door Mali en Burkina Faso. In het Westen wordt gevreesd dat ook het huurlingenleger van de Russische Wagner Group de coupplegers gaat steunen. Huurlingenleider Yevgeny Prigozhin heeft de staatsgreep in Niger eerder geprezen. Hij zei dat zijn troepen beschikbaar waren om hulp te bieden aan de junta.

De coupplegers presenteerden eerder een nieuwe regering. De nieuwe president is econoom Ali Mahaman Lamine Zeine. Ook kondigden ze aan twee belangrijke ministeries in handen te hebben.