Verdachten moord op presidentskandidaat Ecuador zijn buitenlanders

De verdachten van de moordaanslag op de Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio komen uit het buitenland. Volgens media in het Zuid-Amerikaanse land zijn het Colombianen.

Onder meer pistolen, granaten en een machinegeweer zijn in beslag genomen. Zapata sprak van een "politieke misdaad met terroristische trekken" en van een poging de komende verkiezingen te saboteren.

Villavicencio, een voormalige journalist, werd na een verkiezingsbijeenkomst in de hoofdstad Quito driemaal in het hoofd geschoten. Een verdachte stierf in een schotenwisseling met beveiligers.