Tunesië en Libië zetten stap in 'crisis' en helpen in woestijn gestrande migranten

Tunesië en Libië hebben donderdag afspraken gemaakt over de opvang van enkele honderden vluchtelingen in het grensgebied. Volgens hulporganisaties zijn de mensen door Tunesië de woestijn rond de grens ingejaagd en daar aan hun lot overgelaten.

Over die crisis was de laatste tijd veel te doen. Naast de bij Al Assah gevonden groep zouden nog honderden mensen onder levensbedreigende omstandigheden in de woestijn zijn achtergelaten. Zij zouden door Tunesië de woestijn in zijn gejaagd en zonder eten, water of onderdak zijn achtergelaten.