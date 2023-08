Beroemde ijsbaan in Noors Hamar wordt onder water gezet vanwege noodweer

Noorse autoriteiten gaan de beroemde ijsbaan Vikingskipet onder water zetten. Het gebied rond de stad Hamar kampt nog steeds met overstromingen terwijl storm Hans langzaam afzwakt.

Hoewel storm Hans op de meeste plekken is gaan liggen, stijgt het water in sommige rivieren nog en treden de rivieren soms buiten hun oevers. In Hønefoss, waar een waterval in het midden van de stad normaal gesproken de belangrijkste trekpleister is, stroomt het water hard door de stad en klotst het tegen de gebouwen aan, is te zien op beelden van de omroep NRK. Naar verwachting stijgt het water in de rivier nog een meter.