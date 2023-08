Presidentskandidaat Ecuador vermoord, land kondigt noodtoestand af

Delen via E-mail

President Guillermo Lasso van Ecuador heeft voor zestig dagen de noodtoestand afgekondigd na de moord op Fernando Villavicencio. De 59-jarige presidentskandidaat werd woensdag doodgeschoten na een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Quito.

"De strijdkrachten zijn vanaf dit moment in heel het land gemobiliseerd om de veiligheid van burgers, de rust van het land en de vrije en democratische verkiezingen van 20 augustus te garanderen", zei Lasso.

Villavicencio werd neergeschoten toen hij na het evenement in een auto stapte. Volgens lokale media werden er zo'n dertig schoten gelost. Er vielen ook negen gewonden.

Een verdachte overleed aan de verwondingen die hij had opgelopen tijdens het vuurgevecht dat voorafging aan zijn arrestatie. Later werden bij invallen in Quito zes mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord.