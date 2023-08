Amerikaan die president Biden bedreigde doodgeschoten door FBI tijdens inval

Een man die de Amerikaanse president Joe Biden meermaals bedreigde via sociale media is donderdag doodgeschoten door de FBI.

De inlichtingendienst deed een huiszoeking bij de woning van de man in Provo, een stad in de Amerikaanse staat Utah. Tijdens de inval werd de man, Craig Robertson, doodgeschoten. Dat gebeurde kort voor een bezoek van Biden aan de staat.

Volgens de politie was Robertson, die aanhanger van voormalig president Donald Trump was, tijdens de inval gewapend. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.