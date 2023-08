Lula wil niet dat westerse landen Zuid-Amerika de les lezen over milieubescherming

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva wil zich niet door de rijke geïndustrialiseerde landen de les laten lezen over milieubescherming. Dat maakte hij duidelijk aan het einde van een Amazone-top in de Noord-Braziliaanse havenstad Belém. "We kunnen geen groen neokolonialisme accepteren dat handelsbelemmeringen en discriminerende maatregelen invoert onder het mom van milieubescherming", zei Lula.

Eerder had de gastheer van de top kritiek op de door Brussel geëiste aanvullende verklaring over het geplande vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse economische alliantie Mercosur.

Lula zei dat een dergelijke verklaring over klimaat, milieu en mensenrechten een inmenging zou zijn in de interne aangelegenheden van de Mercosur-landen - Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay - en hen zou vertragen in hun economische ontwikkeling.

Lula riep geïndustrialiseerde landen op om hun eigen bijdrage te leveren aan klimaat- en milieubescherming. "De rijkste 10 procent van de wereldbevolking bezit meer dan 75 procent van de rijkdom en stoot bijna de helft van alle CO2 uit die in de atmosfeer terechtkomt", zei Lula. En: "De voordelen die tropische bossen aan de wereld leveren op het gebied van milieu en ecosystemen, moeten eerlijk en billijk worden beloond."

Het Amazone-regenwoud wordt ook wel de "longen van de aarde" genoemd. De honderden miljarden bomen slaan ongeveer een kwart van alle CO2 op aarde op. Het gebied heeft daarom een belangrijke functie in de internationale strijd tegen klimaatverandering.