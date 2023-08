Brazilië wil niet dat het Westen Zuid-Amerika de les leest over milieubescherming

Delen via E-mail

De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva wil zich niet door de rijke geïndustrialiseerde landen de les laten lezen over milieubescherming. Dat maakte hij duidelijk aan het einde van een Amazonetop in de Noord-Braziliaanse havenstad Belém.

"We kunnen groen neokolonialisme, handelsbelemmeringen en discriminerende maatregelen onder het mom van milieubescherming niet accepteren", zei Lula.

Eerder had de gastheer van de top kritiek op de door Brussel geëiste aanvullende verklaring over het geplande vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse economische alliantie Mercosur.

Lula zei dat een dergelijke verklaring over klimaat, milieu en mensenrechten inmenging in de interne aangelegenheden van de Mercosur-landen zou betekenen en Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay zou vertragen in hun economische ontwikkeling.