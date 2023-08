'Ongekend' felle natuurbranden op Hawaï eisen al zeker zes slachtoffers

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op het Hawaïaanse eiland Maui zijn zeker zes doden gevallen door felle natuurbranden. Ook op het eiland Hawaï zelf woeden natuurbranden, die worden aangewakkerd door orkaan Dora.

De gouverneur van Hawaï, Josh Green, noemt de branden een "verschrikkelijke catastrofe". Vooral Maui is zwaar getroffen. Daar is het vuur volgens de autoriteiten "op geen enkele manier onder controle".

Volgens lokale media zijn er ook zeker twintig zwaargewonden op Maui. De zorg op het eiland is overbelast door patiënten met brandwonden en ademhalingsproblemen. Een deel van de patiënten wordt met het vliegtuig naar zorglocaties elders gebracht.

De ergste schade lijkt te zijn aangericht in Lahaina, een toeristisch stadje op de noordwestelijke punt van het eiland. Honderden gezinnen zijn dakloos geraakt.

Het lokale bestuur van de staat zegt dat de inwoners zoiets nog niet eerder hebben meegemaakt. "Het feit dat we in verschillende gebieden bosbranden hebben die indirect zijn veroorzaakt door een orkaan is ongekend."