Noorwegen vreest voor meer overstromingen: 'Komende dagen worden kritiek'

De Noorse autoriteiten waarschuwen voor nog meer overstromingen. Hoewel het minder hard lijkt te gaan regenen, stroomt de grote hoeveelheid water nu richting de lagergelegen kustgebieden.

Noorwegen kampt al dagenlang met extreem slecht weer door storm Hans. De weersverwachtingen lijken de komende dagen iets beter, maar dat betekent niet dat het gevaar geweken is, waarschuwde Gahr Støre.

De afgelopen dagen is namelijk zo veel regen gevallen, dat in Noorwegen de hoogste waterstand in vijftig jaar werd bereikt. Dat water stroomt straks allemaal richting de lagergelegen gebieden. De mensen die daar wonen moeten de komende dagen rekening houden met (nog meer) overstromingen. Daarbij kunnen ook aardverschuivingen voorkomen.