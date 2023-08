Twaalf personen vluchten zee in om te ontsnappen aan bosbranden op Hawaï

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In delen van Hawaï woeden felle natuurbranden. In een poging te ontsnappen aan de vlammenzee, zijn twaalf mensen woensdag de zee ingevlucht.

De zorg op Maui is overbelast. Veel mensen kampen met brandwonden en ademhalingsproblemen. Een deel van de patiënten is overgebracht naar andere locaties. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend.