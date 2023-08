Noorse stuwdam breekt door na extreme regenval, situatie onder controle

In Noorwegen is een dam bij een energiecentrale doorbroken. Na een storing in de dam gingen de sluizen niet automatisch open. De doorbraak komt na dagen van extreme regenval in het zuiden van Noorwegen. De situatie is onder controle.

De dam in het Noorse Braskereidfoss kreeg woensdagochtend een storing. Door een netwerkfout vielen aggregaten in de centrale uit. Normaal zouden de sluizen van de dam dan automatisch moeten openen, maar dat gebeurde niet.

Het stijgende water drong vervolgens de elektriciteitscentrale bij de dam binnen, meldt VG. Doordat het water, mede vanwege de vele regenval de afgelopen dagen, bleef stijgen, begaf de dam het rond 16.30 uur.

De gevolgen van het doorbreken van de dam zijn vooralsnog onduidelijk. Wel is de situatie onder controle, zegt gemeentebestuurder en crisismanager Anniken Baksjøberget.

Het waterreservoir van de dam stroomt nu leeg. Elektriciteitsmasten en -kabels zijn in het water terechtgekomen, maar omdat er geen stroom meer op stond is het water niet elektrisch geladen.

De Noorse politie laat weten dat iedereen geëvacueerd is die geëvacueerd moest worden. Onduidelijk is of die mensen woensdag nog naar huis toe kunnen. Verderop in de rivier Glomma lijken nog geen grote problemen te ontstaan door de doorbraak.

De politie overwoog eerder een doorbraak te forceren met explosieven. Later is besloten dit toch niet te doen.

Afgesloten wegen en ontregeld treinverkeer in het zuiden

Noorwegen wordt al dagen geteisterd door storm Hans, die vooral voor veel regenval zorgt. Het noodweer begon maandag en net als in buurland Zweden, waar in het zuiden ook problemen ontstonden, werd code rood uitgegeven.

De meeste regen lijkt al gevallen, maar de problemen zijn nog lang niet voorbij. Rivieren hebben het hoogste punt in vijftig jaar tijd bereikt. Het hoogtepunt van de overlast wordt pas donderdag of vrijdag verwacht.

Veel wegen in het zuiden van het land zijn nog steeds afgesloten, onder meer vanwege water en puin op rijbanen. Zo is onder meer een van de belangrijkste wegen van het land, de E6, tussen Oslo en Trondheim slecht begaanbaar en deels dicht. Ook het treinverkeer is ontregeld. In provincie Innlandet worden transportbedrijven opgeroepen hun vrachtwagens alleen te laten rijden als dat absoluut noodzakelijk is.

Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd en de waterstromen en hoge rivieren hebben voor veel schade gezorgd. Verschillende plaatsen zijn geïsoleerd geraakt door aardverschuivingen en oprukkend water.

Bij Nederlandse alarmcentrales zijn zo'n tien meldingen binnengekomen van Nederlanders in Noorwegen. Die hebben vooral betrekking op extra reis- en verblijfskosten die gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld omdat veerboten niet gaan of doordat de vakantiegangers een vervangende accommodatie nodig hebben, meldde Eurocross woensdag.