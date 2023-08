EU steunt Slovenië met 400 miljoen euro vanwege dodelijke overstromingen

Delen via E-mail

Slovenië krijgt 400 miljoen euro steun van de Europese Unie vanwege de zware overstromingen in het land. Bij het noodweer kwamen twee Nederlanders en vier Slovenen om het leven.

Duizenden families zijn alles kwijtgeraakt, zegt de Sloveense premier Robert Golob. Volgens hem loopt de schade in het land, dat ongeveer half zo groot is als Nederland, loopt in de miljarden.