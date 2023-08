Duizenden evacuaties in Noorwegen vanwege hoogste rivierstand in vijftig jaar

Duizenden mensen in Noorwegen zijn geëvacueerd vanwege de hoogste rivierstand in vijftig jaar tijd. Het noodweer in Scandinavië door storm Hans houdt al dagen aan.

Door de hoge waterstand in meerdere rivieren kwamen huizen en bedrijven onder water te staan of werden weggevaagd door aardverschuivingen.

Toen de rivieren buiten hun oevers traden, werden hoofdwegen afgesloten. In grote delen van het zuiden van Noorwegen rijden geen treinen meer. De autoriteiten waarschuwen voor meer overstromingen in de komende dagen terwijl het water naar lager gelegen kustgebieden trekt.

In de provincie Innlandet, een van de zwaarst getroffen gebieden van Noorwegen, zijn veel mensen geïsoleerd door de overstromingen. Hulpverleners kunnen mensen in nood niet bereiken. "We bevinden ons in een noodsituatie van nationale omvang", zei burgemeester Aud Hove daarop.

De regering zet meer helikopters in om de evacuaties mogelijk te maken, meldt het Noorse ministerie van Justitie en Openbare Veiligheid woensdag. Volgens de Noorse autoriteiten zijn er tot nu toe geen doden gevallen door het noodweer.

Code rood nog steeds van kracht

Sterke wind, hevige regenval en aardverschuivingen hebben de afgelopen dagen verschillende delen van Scandinavië getroffen. Daardoor zijn elektriciteitskabels in Finland uitgeschakeld, zijn dorpen in Noorwegen en Zweden onder water komen te staan en is het openbaar vervoer in zwaar getroffen gebieden tot stilstand gekomen.

Maandag ontspoorde een Zweedse trein toen een spoordijk werd weggespoeld door overstromingen. Daarbij raakten drie mensen gewond. Voor zowel Zweden als Noorwegen is code rood nog steeds van kracht. De autoriteiten adviseren om binnen te blijven.

Foto: AFP