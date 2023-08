Negen doden na grote brand bij Frans centrum voor mensen met beperking

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een grote brand bij een verzorgingscentrum in Oost-Frankrijk heeft zeker negen mensen het leven gekost. Er wordt nog gezocht naar twee vermisten, maar er is weinig kans dat zij het hebben overleefd.

De brand ontstond naast een verzorgingscentrum voor mensen met een beperking in Wintzenheim, een plaats in de Elzas. De brand kon snel worden geblust, maar woedde even zeer hevig.