Weer bootongeluk met migranten bij Italiaanse kust, vrees voor tientallen doden

Bij een ongeluk met een migrantenboot bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen.

Vier opvarenden hebben de schipbreuk overleefd. Het gaat om drie mannen en een vrouw uit Ivoorkust en Guinee. Zij zijn enkele dagen na de ramp gered door een langsvarend motorschip. Het viertal is overgedragen aan de kustwacht van Lampedusa.

Het Italiaanse persbureau ANSA heeft het op basis van de schipbreukelingen over 41 doden, onder wie 3 kinderen. De lichamen van de overledenen zijn nog niet gevonden. De kustwacht was nog niet bereikbaar voor commentaar.

De boot was vertrokken vanuit de Tunesische havenstad Sfax, schrijven Italiaanse media. De kleine zeilboot kapseisde en zonk in de Straat van Sicilië. Het is niet duidelijk of de ramp verband houdt met twee eerdere meldingen van schipbreuken afgelopen week.

Dit jaar al meerdere dodelijke ongelukken met migrantenboten

Lampedusa is het zuidelijkste deel van Italië en ligt dicht bij de kust van Noord-Afrika. Jaarlijks proberen duizenden Afrikaanse migranten Europa via dit eiland te bereiken. Ze maken de reis over de Middellandse Zee vaak in overvolle bootjes die niet geschikt zijn voor de omstandigheden op zee.

Zo was het in februari het ook al raak. Toen spoelden de lichamen van 59 mensen aan in het zuiden van Italië. De uit Turkije vertrokken boot was mogelijk te zwaar beladen en niet bestand tegen het weer op zee.

In juni kwamen 79 mensen om het leven doordat een boot uit Libië kapseisde en zonk voor de Griekse kust. Naar schatting waren er in totaal vierhonderd mensen aan boord.