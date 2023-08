Opnieuw bootongeluk met migranten voor Italiaanse kust, vrees voor tientallen doden

Bij een ongeluk met een migrantenboot bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen.

De boot was vertrokken vanuit de Tunesische havenstad Sfax, schrijven Italiaanse media. De kleine zeilboot kapseisde en zonk in de Straat van Sicilië.

In februari was het ook al raak in Italië. Toen spoelden de lichamen van 59 migranten aan in het zuiden van het land. De uit Turkije vertrokken boot was mogelijk te zwaar beladen en niet bestand tegen het weer op zee.