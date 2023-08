Wat is een junta, die nu in Niger de macht heeft?

Op NU.nl kom je regelmatig het woord 'junta' tegen, bijvoorbeeld bij berichtgeving over staatsgrepen in Niger en Myanmar . Maar wat is een junta precies?

Een junta is een regering onder leiding van militaire leiders. Zo'n regering bestaat uit een klein groepje machthebbers die in de praktijk met harde hand regeren. Een junta komt vaak aan de macht na een staatsgreep of coup, net als in Niger.

Junta's kunnen jaren of zelfs decennia aan de macht blijven, maar soms sneuvelen ze binnen enkele maanden. Momenteel zijn er naast de junta in Myanmar alleen junta's in Afrika actief. In de twintigste eeuw kwamen junta's vaak voor in Latijns-Amerika.

Ook in Europa zijn junta's aan de macht geweest. Denk bijvoorbeeld aan de kortstondige junta die de Portugese dictatuur beëindigde.