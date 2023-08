VS waakt voor Wagner in Niger na geruchten over samenwerking met coupplegers

De Russische Wagner Group profiteert van de instabiliteit die momenteel heerst in Niger, waar twee weken geleden een coup plaatsvond. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tegen BBC News

De coupplegers zouden de Wagner Group hebben gevraagd hen te helpen in Niger. Het huurlingenleger is al aanwezig in buurland Mali.

Blinken denkt niet dat Wagner heeft geholpen bij de staatsgreep. Wel zijn de Verenigde Staten bezorgd over de ontwikkelingen in de regio. Mogelijk wil Wagner zich vestigen in delen van de Sahel, ten zuiden van de Sahara.

In Niger heerst een afkeer tegen Frankrijk, waarvan het Afrikaanse land vroeger een kolonie was. De afgezette president Mohamed Bazoum onderhield nauwe banden met het Westen. Volgens Blinken wil Wagner nu profiteren van de situatie in Niger door samen te spannen met de coupplegers.

Wagner-leider Yevgeny Prigozhin kondigde eerder al aan dat hij bereid is de "orde te herstellen" in Niger. "De onzekerheid is toegenomen (sinds de coup, red.), niet afgenomen", zegt Blinken. De minister wijst op staatsgrepen in andere landen "die niets dan slechte dingen hebben gebracht".

2:31 Afspelen knop Waarom Prigozhin zich bemoeit met Niger (en het mag van Poetin)

Wagner biedt hulp in ruil voor onder meer rechten op mineralen

Niger is een belangrijke uitvalsbasis voor Franse en Amerikaanse troepen die jihadistische groepen in de regio bestrijden. Ook Wagner was al aanwezig in Afrika voordat het huurlingenleger berucht werd door de strijd om de Oekraïense stad Bakhmut. Naast Mali had Wagner troepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Na de kortstondige opstand van Wagner op 24 juni trok de Russische president Vladimir Poetin Wagner-troepen terug uit Oekraïne. Een deel van de troepen werd naar Afrika gestuurd om daar Russische belangen te verdedigen.

In ruil voor die hulp, die vaak gepaard gaat met mensenrechtenschendingen, ontvangt Wagner bijvoorbeeld waardevolle rechten op de minerale rijkdommen van zo'n land.

Volg nieuws over Niger Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Poetin heeft Prigozhin nodig en andersom

"Poetin heeft Prigozhin nodig, en Prigozhin heeft Poetin nodig", legde brigadegeneraal Han Bouwmeester vorige week aan NU.nl uit. "Dat is eigenlijk een wederkerige relatie en ze worden er allebei heel erg rijk van."