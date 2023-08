Dodental door noodweer in China loopt op, nog veel mensen vermist

Delen via E-mail

Het aantal mensen dat om het leven kwam door het noodweer in het noorden van China loopt op tot 33. Nog zeker achttien mensen zijn vermist.

Op veel plekken is de elektriciteit uitgevallen. Wegen, bruggen en landbouwakkers zijn verwoest. Eerder was op beelden te zien dat auto's wegdrijven, soms met bestuurders erin. Het kan nog maand duren voordat al het water is weggezakt.