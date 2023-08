Namen van alle personeelsleden politie Noord-Ierland op straat door datalek

De namen en werklocaties van alle personeelsleden van de politie van Noord-Ierland zijn op straat beland door een datalek. De politie stelt dat het datalek een "aanzienlijke zorg" is voor agenten. Zij zijn vaak het doelwit van militante groeperingen.

Het gaat om zo'n tienduizend achternamen, voorletters, werkplek en afdeling van de medewerkers. Die nam de politie per ongeluk op in een antwoord op een verzoek om informatie, een zogenoemd Freedom of Information-verzoek.

Met zo'n verzoek is het mogelijk niet-privacygevoelige informatie op te vragen van de overheid. In een antwoord op het verzoek stuurde de politie onbedoeld ook een tabel met deze gegevens mee, schrijft de BBC .

De informatie was ongeveer 2,5 uur openbaar beschikbaar op de website van de aanvrager. Daarna heeft de politie de gegevens verwijderd. Het is niet duidelijk hoe het lek heeft kunnen gebeuren.

De Britse inlichtingendienst MI5 verhoogde pas geleden het dreigingsniveau van binnenlands terrorisme in Noord-Ierland tot 'ernstig'. Dat betekent dat een aanslag zeer waarschijnlijk is. MI5 deed dat nadat in februari een agent buiten diensttijd ernstig gewond was geraakt bij een vuurwapenaanval door een militante groep.