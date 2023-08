Duitse vrouw verzon waarschijnlijk verhaal over jarenlange gijzeling en marteling

Delen via E-mail

De Duitse vrouw die beweerde twaalf jaar lang te zijn gegijzeld, gemarteld en misbruikt door haar man heeft dat waarschijnlijk verzonnen. De Franse autoriteiten hebben geen bewijs gevonden voor haar verhaal.

De 53-jarige vrouw, die samen met haar man in het noordoosten van Frankrijk woont, belde zondag de hulpdiensten en vroeg om hulp. De Franse politie pakte haar man, een 55-jarige Duitser, maandag op.

Maar nu blijkt er geen bewijs te zijn voor het verhaal van de vrouw. Zo had ze geen botbreuken, wat ze wel beweerde, en zijn er geen sporen van seksueel geweld aangetroffen. In het huis werden geen bloedsporen gevonden of andere spullen waarmee de vrouw gemarteld zou zijn, zei openbaar aanklager Olivier Glady.