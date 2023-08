Schipper gezonken schip niet gevonden, nog dagenlang hinder op deel Schelde

De schipper die maandag vermist raakte toen zijn schip op de Schelde zonk, is niet gevonden. De zoekactie is gestaakt omdat de stroming te sterk is. Het scheepsvaartverkeer op het stukje Belgische rivier kan nog tot vrijdagmiddag hinder ondervinden.

Het met bakstenen beladen vrachtschip zonk maandag ter hoogte van Dendermonde. Het ongeveer 50 meter grote schip voer onder de Nederlandse vlag en had alleen de Belgische schipper als opvarende.

Naar de schipper, een man uit Charleroi, is tevergeefs gezocht. De duikers moesten hun zoekactie maandagavond staken. Volgens Het Nieuwsblad waren naast de schipper ook twee honden aan boord. De dieren zijn ook nog niet teruggevonden.

Het is niet duidelijk waar het schip precies is en waarom het zo snel zonk. De Belgische autoriteiten hebben wel een idee waar het schip ongeveer ligt en hopen het deze week te bergen, schrijft Het Nieuwsblad.

De Schelde is tot vrijdagmiddag tussen kilometerpunten 41 en 42,1 gesloten voor zowel vrachtschepen als plezierboten.Als het water voor die tijd hoog genoeg staat, wordt de rivier al eerder opengesteld.