Leger Myanmar valt burgers vaker, brutaler en op verschillende manieren aan

De junta van Myanmar valt sinds de coup twee jaar geleden haar eigen burgers steeds vaker, onbeschaamder en op verschillende manieren aan. Het gaat volgens de Verenigde Naties om moorden, bombardementen en het in brand steken van huizen.

Sinds het leger op 1 januari 2021 de macht greep, is er chaos in het Aziatische land. Protesten tegen de coupplegers werden in eerste instantie gewelddadig neergeslagen. Momenteel wordt de junta op meerdere plekken bevochten door een tegenbeweging.