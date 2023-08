Deze landen kampen nu met bosbranden, hevige regen of een naderende tyfoon

Het ene na het andere land kampt deze zomer met noodweer, bosbranden, modderstromen, extreme neerslag of een naderende tyfoon. Griekenland en Italië hebben de heftige piek achter de rug, maar andere landen zetten zich juist nu schrap. Een overzicht.

Slovenië: overstromingen en aardverschuivingen

Overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten afgelopen week enorme schade in Slovenië. Dorpen werden geëvacueerd, wegen en spoorwegen stonden blank en in het oosten van het land brak een dam door.

Het noodweer eiste zes levens. Onder meer een 52-jarige en een 20-jarige Nederlander kwamen om. Het is nog onduidelijk hoe dat gebeurde. Mogelijk werden ze tijdens een tocht door de bergen geraakt door de bliksem.

Maandag regende het nog flink in het land. Sindsdien zijn de buien minder intens geworden. Het waterpeil van de rivier de Mur daalt sinds zondagavond, maar vanwege de natte grond blijft het risico op aardverschuivingen bestaan.

Straten in Slovenië zijn zwaar beschadigd na hevige overstromingen in het land. Foto: Getty Images

Georgië: Nederlanders vermist door aardverschuiving

Georgië kampt met modderstromen en aardverschuivingen. Daardoor zijn sinds vrijdag in het bergresort Shovi zeker zeventien mensen om het leven gekomen, onder wie kinderen.

Twee Nederlanders zijn sinds de aardverschuiving van vrijdag vermist. Het zou gaan om minderjarigen, maar dat kon het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen.

Reddingsbrigades zoeken naar slachtoffers, maar dat is moeilijk doordat er meer aardverschuivingen kunnen plaatsvinden. Het Rode Kruis meldde eerder dat bruggen en wegen in het gebied zijn verwoest.

Scandinavië: code rood vanwege storm Hans

In Noorwegen en Zweden is maandag code rood uitgegeven vanwege storm Hans. Het noodweer veroorzaakte enkele aardverschuivingen en weerexperts waarschuwen voor de zwaarste regenval in tientallen jaren.

In Noorwegen zijn tientallen mensen geëvacueerd. Bomen en takken liggen op het spoor en auto's drijven weg. In een aantal gebieden is de stroom uitgevallen. Ook in Zweden zijn meerdere wegen overstroomd. Het is niet duidelijk of daar ook mensen zijn geëvacueerd.

Andere landen rond de Oostzee zetten zich schrap. In Denemarken geldt code geel. Finland verwacht later deze week zware stormen. En Noord-Duitsland houdt rekening met slecht weer.

Portugal en Spanje: derde hittegolf en bosbranden

Portugal en Spanje beleven momenteel de derde hittegolf van de zomer. In het zuiden van Portugal zijn zeker veertienhonderd mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden.

Het noordoosten en zuidwesten van Spanje kampen bovendien met bosbranden, al zijn die in de eerstgenoemde regio inmiddels grotendeels onder controle.

Brandweerlieden proberen de vuurzee in het Portugese Odemira onder controle te krijgen. Foto: EPA

Verenigde Staten: zwaar onweer eist levens

Een deel van het oosten van de Verenigde Staten werd maandag getroffen door zwaar onweer. Zeker twee mensen kwamen daardoor om het leven. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom.

Het oosten van het land had bovendien last van harde windstoten en flinke hagel. In de staat Virginia werden hagelstenen met een diameter van ruim 11 centimeter gemeten, meldt de nationale weerdienst NWS.

Azië: zet zich schrap voor tyfoon Khanun

Zuid-Korea maakt zich klaar voor tyfoon Khanun, die naar verwachting donderdag het land bereikt. Zuid-Korea is dinsdag al begonnen met de evacuatie van tienduizenden scouts die deelnamen aan de Wereldjamboree.