Polen versterkt grenswacht vanwege toename aantal Belarussische migranten

Polen versterkt zijn grens met Belarus met duizend extra militairen, omdat de migrantenstroom vanuit het buurland toeneemt.

Tot nu dusver hebben zo'n negentienduizend mensen dit jaar geprobeerd de Belarussisch-Poolse grens illegaal over te steken. Dat zijn er drieduizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De grenswacht heeft om duizend extra militairen gevraagd. Daar is het ministerie van Defensie dinsdag mee akkoord gegaan, meldt staatspersbureau PAP. Polen heeft een elektronisch beveiligd hek langs de grens geplaatst. Toch proberen meer mensen de grens over te gaan.

In Belarus is ook het huurlingenleger Wagner onder leiding van Yevgeny Prigozhin neergestreken. Na een opstand van de Wagner Group in het oosten van Oekraïne en het zuiden van Rusland is het leger verplaatst.