Evacuaties en aardverschuivingen door noodweer in Scandinavië

In Zweden en Noorwegen is maandag code rood uitgegeven vanwege storm Hans. Het noodweer heeft enkele aardverschuivingen veroorzaakt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd.

Weerexperts waarschuwen dat storm Hans de zwaarste regenval in tientallen jaren kan veroorzaken. Het noodweer houdt nog even aan, maar zal minder intens worden.

Volgens Noorse media zijn mensen per helikopter uit ruim zestig woningen geëvacueerd. Een aantal huizen staat blank of is onbereikbaar doordat wegen zijn overstroomd. Mogelijk worden nog 150 tot 300 andere huishoudens geëvacueerd, meldt NRK.

Door de overstromingen zijn ongeveer vijftienhonderd mensen in Asak geïsoleerd geraakt. De wegen rondom de plaats ten noordoosten van Oslo zijn onbegaanbaar. Volgens Noorse media drijven auto's weg.

Het noodweer heeft meerdere aardverschuivingen veroorzaakt. Ook liggen bomen en takken op de weg en het spoor. Daardoor zijn meerdere wegen afgesloten en kunnen de treinen niet rijden.

In Noorwegen is in een aantal gebieden de stroom uitgevallen. Tot nu toe zijn zo'n achthonderd schademeldingen binnengekomen.

Door een aardverschuiving in Noorwegen is de weg geblokkeerd. Foto: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Crisismanagement in Zweden

Ook in Zweden is er veel overlast. Autoriteiten hebben crisismanagement ingezet. Iedereen krijgt het advies binnen te blijven en zoveel mogelijk thuis te werken.

Meerdere wegen zijn overstroomd. Er rijden vrijwel geen treinen en veel veerboten varen niet af. Ook vliegtuigmaatschappijen hebben meerdere vluchten gecanceld.

Inmiddels zijn meerdere aardverschuivingen gemeld. Reddingswerkers raden nieuwsgierige mensen af de straat op te gaan om te komen kijken. Het is niet bekend of ook in Zweden mensen zijn geëvacueerd.

Ook andere landen rond de Oostzee zetten zich schrap voor het noodweer. In Denemarken geldt code geel en Finland verwacht later in de week zware stormen. Ook in Noord-Duitsland wordt rekening gehouden met slecht weer, dat treinreizigers en weggebruikers kan hinderen.