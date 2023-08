Zuid-Korea begint met evacuatie van tienduizenden scouts vanwege tyfoon

Zuid-Korea is dinsdag begonnen met de evacuatie van tienduizenden scouts van het Wereldjamboree-terrein. Meer dan duizend bussen zijn ingezet om de bijna 40.000 scouts naar Seoel te brengen. En die operatie moet snel gebeuren: donderdag bereikt een tyfoon het terrein.

De evacuatie is een mega-operatie waar onder meer het leger bij helpt. De deelnemers, onder wie zo'n tweeduizend Nederlanders, hebben hun tenten opgebroken op het terrein in het zuiden van het land. De bussen die naar Seoel rijden, worden begeleid door politiewagens en helikopters.

Voor de padvinders heeft de regering heel snel vervoer en opvang moeten regelen. Scouts kunnen terecht in onder meer universiteitscomplexen en andere onderwijs- en sportinstellingen in en rond Seoel.

De naderende tyfoon is al de tweede tegenslag voor de Wereldjamboree, een bijeenkomst van zo'n 40.000 tieners van padvindersverenigingen uit bijna 160 landen. Eerder werd het evenement al geteisterd door een hittegolf. Tientallen deelnemers moesten in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege de extreme warmte.

In Zuid-Korea wordt jamboree gezien als blamage

Er is Zuid-Korea veel aan gelegen om deze operatie voorspoedig te laten verlopen. De Zuid-Koreaanse media en politiek beschouwen de chaotische jamboree als een blamage voor het land. Het evenement was al in opspraak geraakt door de slechte voorbereiding op de zeer warme zomerdagen.

De regering heeft extra geld in de resterende dagen van de jamboree gestoken en een alternatief programma geregeld, met toeristische uitstapjes om Zuid-Korea te leren kennen. Het programma is ook met een dag ingekort en sluit nu vrijdagavond af met een popconcert in het Sangam World Cup Stadium in het westen van Seoel. Daar wordt de populaire K-popgroep BTS verwacht.

Maar twee leden die groep zitten momenteel in militaire dienst. Een parlementariër heeft het opperbevel opgeroepen de twee verlof te geven omdat het land al zo diep in verlegenheid is gebracht.