13.000 inwoners uit Düsseldorf geëvacueerd vanwege zware WO II-bom

Dertienduizend inwoners van de Duitse stad Düsseldorf zijn dinsdag in alle vroegte geëvacueerd vanwege een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is iedereen teruggekeerd naar huis.

De bom woog bijna 1 ton en werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Autoriteiten melden dat het explosief inmiddels onschadelijk is gemaakt.

Lokale autoriteiten zouden het gebied in een straal van 500 meter rond de bom hebben ontruimd, meldt de Duitse omroep WDR . Wegen werden afgesloten en openbaar vervoer werd stilgelegd, zodat het explosief onschadelijk kon worden gemaakt. Rond 2.45 uur werd bekendgemaakt dat dit was gelukt.

Het explosief werd gevonden in de wijk Düsseltal, in het noordoosten van de stad. Düsseldorf ligt op ruim 50 kilometer van de Nederlandse grens bij Venlo.

Het komt in Duitsland wel vaker voor dat nog niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog worden aangetroffen. Zo moesten in 2017 in Frankfurt 65.000 mensen worden geëvacueerd toen een bom van bijna 1,4 ton werd ontdekt.