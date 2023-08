Militaire junta in Niger benoemt nieuwe premier na staatsgreep

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De militaire junta heeft een econoom benoemd tot de nieuwe premier van Niger om de prowesterse president Mohamed Bazoum te vervangen. Het leger pleegde bijna twee weken geleden een staatsgreep.

Het gaat om Ali Mahaman Lamine Zeine, maakte de junta maandag bekend op de nationale televisie. Hij was in het verleden minister van Economie en Financiën en tot voor kort econoom bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank in Tsjaad.