Zaak rond Rwandese genocide moet worden stilgelegd: verdachte heeft dementie

De zaak tegen de van oorlogsmisdaden beschuldigde Félicien Kabuga moet voor onbepaalde tijd worden geschorst. De tachtiger geldt als een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda, maar kan volgens de rechters niet terechtstaan omdat hij dementie heeft.

Kabuga werd in mei 2020 opgepakt na meer dan twintig jaar voortvluchtig te zijn geweest. Toen hij in juni voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag stond, bleek hij dementie te hebben. Daardoor zou hij te vaak verward zijn om te kunnen volgen wat er in het proces gebeurt.