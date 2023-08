Rusland lanceert vrijdag eerste maanlander in bijna vijftig jaar

Delen via E-mail

Rusland gaat voor het eerst als onafhankelijk land een poging doen om op de maan te landen. Het onbemande vaartuig Luna-25 moet vrijdag worden gelanceerd. In 1976 bezocht Rusland, als onderdeel van de Sovjet-Unie, de maan voor het laatst.

Het is de bedoeling dat Luna-25 na vijf dagen vliegen in een baan rond de maan komt, en nog vijf tot zeven dagen later voorzichtig en gecontroleerd op de maan neerkomt.