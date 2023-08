Duitser opgepakt die vrouw 12 jaar zou hebben gegijzeld, gemarteld en misbruikt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een 55-jarige Duitser is maandag in Frankrijk aangehouden omdat hij zijn echtgenote twaalf jaar lang zou hebben gegijzeld, gemarteld en misbruikt. De vrouw werd naakt, kortgeschoren en met botbreuken gevonden.

De vrouw slaagde er zondag in een telefoon te stelen en de Duitse hulpdiensten te bellen. Zij schakelden op hun beurt de Franse politie in. Volgens lokale media weigerde de verdachte de deur te openen voor de hulpdiensten. De politie zou daarna de ingang doorbroken hebben, waarop de man werd gearresteerd.

De 53-jarige vrouw vertelde dat ze sinds 2011 door haar man was opgesloten in een huis in het Franse Forbach, vlak bij de Duitse grens. Alle ramen waren versperd om zogenaamd te voorkomen dat de negen katten zouden ontsnappen, meldt de Franse tv-zender BFMTV.