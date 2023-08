Nederlands vrachtschip gezonken in Schelde, kapitein nog vermist

Delen via E-mail

Een vrachtschip met Nederlandse vlag is maandag gezonken in de Schelde bij het Vlaamse Dendermonde. Volgens Belgische media wordt nog gezocht naar de Waalse kapitein.

Het ongeveer 50 meter grote binnenvaartschip was uit Nederland vertrokken en vervoerde een lading bakstenen. De kapitein, een man uit de Belgische stad Charleroi, was de enige opvarende.

Volgens de VRT merkte een fietser rond 10.45 uur een zinkend schip op. De hulpdiensten kwamen gelijk ter plaatse en zochten onder meer met een helikopter, drone en later ook duikers naar de kapitein.

De zoektocht naar het schip is lastig. Op de plek waar het schip is gezonken is de Schelde ongeveer 12 meter diep en staat een sterke stroming.