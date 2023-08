Scandinavië zet zich schrap voor mogelijk zwaarste regenval in tientallen jaren

Storm Hans is aan land gekomen in Zweden en Noorwegen en brengt extreem veel regen met zich mee. Ook omliggende landen zetten zich schrap voor slecht weer.

Zweden en Noorwegen hebben code rood uitgegeven. Dat is het zwaarste waarschuwingsniveau. Het slechte weer kan nog dagen aanhouden. Meteorologen waarschuwen dat de storm de zwaarste regenval in tientallen jaren kan veroorzaken.

Ook in het zuiden van Noorwegen is het treinverkeer ontregeld en zijn wegen overstroomd. In de gemeente Gran, op ruim een uur rijden van Oslo, wordt een deel van de bewoners geëvacueerd vanwege het snel stijgende waterpeil. Ook andere gemeenten zouden dat overwegen, schrijft NRK .

Ook andere landen rond de Oostzee zetten zich schrap voor het noodweer. In Denemarken geldt code geel en Finland verwacht zware stormen later in de week. Een aantal veerboten tussen de Baltische staten en Scandinavië blijft de komende dagen stilliggen. Ook de autoriteiten in Noord-Duitsland houden rekening met slecht weer, dat voor problemen kan zorgen voor treinen en weggebruikers.