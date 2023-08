VN ziet toename in geweld door Israëlische kolonisten: 'Bewust regeringsbeleid'

De Verenigde Naties zien in de eerste helft van 2023 een toename in geweldsincidenten die door Israëlisch kolonisten in de Palestijnse Gebieden zijn gepleegd. Experts zeggen tegen NU.nl dat de ultranationalistische regering een belangrijke oorzaak van de stijging is.

In de eerste zes maanden van 2023 zijn er 591 incidenten gemeld, blijkt uit een halfjaarlijks rapport. Dat is meer dan in heel 2021, toen in totaal 540 incidenten werden gemeld. In 2022 waren er in totaal 856 geweldsincidenten.

In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen fysiek geweld, geweld dat tot materiële schade leidde en beide vormen van geweld. Van de 591 tot nu toe geregistreerde incidenten ging het in 166 gevallen om fysiek geweld, soms met de dood tot gevolg. Ook dat aantal is nu al groter dan het totale aantal in 2021. Toen ging het om 150 incidenten met fysiek geweld. In 2022 was dit aantal 231.

De VN ziet verder dat in 2022 en 2023 in totaal 399 Palestijnen gedwongen moesten vertrekken uit hun woongemeenschap. In veel gevallen gebeurde dat als gevolg van het geweld van kolonisten en soms ook Israëlische autoriteiten.

Het Israëlisch-Palestijns conflict in een notendop Israël veroverde in 1967 de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook.

Sindsdien houdt het land die gebieden bezet, terwijl sommige delen Palestijns zelfbestuur kennen.

Israël probeert de bezette gebieden 'stil' te annexeren door er Israëlische nederzettingen te stichten.

In de jaren negentig leek het er even op dat middels de Oslo-akkoorden toenadering tussen beide partijen kwam, maar tot vrede kwam het nooit.

Sindsdien laaide het geweld regelmatig op.

Hoewel veel westerse landen, waaronder Nederland, Palestina niet erkennen, worden de Israëlische nederzettingen als illegaal beschouwd.

'Regering grijpt niet meer in, maar moedigt aan'

Experts zien een verband tussen het aantreden van de regering in december 2022 en de stijging in geweld. De regering behartigt steeds meer de belangen van kolonisten, zegt Thomas van Gool, die denkt dat de daadwerkelijke cijfers nog hoger liggen.

Van Gool is verbonden aan vredesorganisatie PAX, die kritisch is op mensenrechtenschendingen door zowel de Israëlische regering als de Palestijnse Autoriteit. "De regering grijpt niet meer in, waar dat onder vorige regeringen nog weleens het geval was. Het leger ondersteunt en ministers moedigen het aan."

Dat ziet ook Anne de Jong, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. "Er is niet alleen sprake van een regering die niet optreedt tegen geweld, maar je ziet dat het gewoon aangemoedigd wordt", zegt De Jong.

De Jong en Van Gool wijzen onder meer op uitlatingen van ministers Itamar Ben-Gvir (Binnenlandse Veiligheid) en Bezalel Smotrich (Financiën), die Israëliërs aanmoedigen zich in de Palestijnse Gebieden te vestigen. Ben-Gvir en Smotrich behoren tot de extreemste joods-nationalistische 'hardliners' in de regering van premier Benjamin Netanyahu.

'Nederzettingen zijn bewust beleid'

De nationalistische regering heeft volgens De Jong "op verschillende niveaus" bijgedragen aan toename van gewelddadige nederzettingen. "Op symbolisch niveau doordat Ben-Gvir de heilige grond van de Al Aqsamoskee heeft betreden", zegt De Jong. "Dat is een enorm provocerende daad."

Maar er zijn ook veel directere provocaties richting Palestina geweest. De Jong wijst op de aanval van het Israëlische leger op Jenin, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Bij deze grootste aanval op de Westelijke Jordaanoever in twintig jaar kwamen zeker twaalf Palestijnen om het leven.

Volg het Israëlisch-Palestijns conflict Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

"Er zijn ook weer nieuwe settlements goedgekeurd, wat illegaal is onder internationaal recht." Van Gool: "Het is bewust beleid van de regering om die nederzettingen verder uit te breiden."

De stijging in het aantal gemelde incidenten is overigens jaren geleden al ingezet, al voor het aantreden van de huidige regering dus. "De Palestijnen zien al jaren dat er geen verbetering komt", zegt De Jong. Maar onder de huidige regering komt de geweldsstijging mogelijk in een stroomversnelling.

0:45 Afspelen knop Palestijnen ontvluchten kamp in Jenin na Israëlische aanvallen

'De wolf heeft zijn schaapskleren uitgedaan'

De vraag is dan ook of de regering het beleid snel zal matigen. De Jong ziet dit niet snel gebeuren, maar toch is er reden tot hoop. Doordat nederzettingenpolitiek steeds meer in officieel beleid wordt vastgelegd en geweld door kolonisten publiekelijk wordt gesteund, kan het ook makkelijker worden bekritiseerd. "Ngo's waarmee ik samenwerk zien een soort stip op de horizon van hoop", vertelt De Jong. "Ze zeggen: 'De wolf heeft in ieder geval zijn schaapskleren uitgedaan. Hier kunnen we gericht actie tegen ondernemen.'"

Bovendien zijn er ook nog een hoop Israëliërs die zich tegen het regeringsbeleid keren. "Dat valt samen met de demonstraties tegen het inperken van de macht van het hooggerechtshof", ziet van Gool. Volgens hem wordt steeds duidelijker dat voorstanders van de omstreden juridische hervormingen vaak kolonisten zijn. "Tegenstanders van die hervormingen realiseren zich steeds meer dat dat de mensen zijn die de vrijheid inperken."