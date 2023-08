Nog één Nederlander in ziekenhuis nadat gast is ingereden op bruiloft Cambodja

Nog één Nederlander ligt in Cambodja in het ziekenhuis, nadat daar zondag een automobilist is ingereden op een bruiloft. In totaal vier Nederlanders zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De vier Nederlanders hebben lichte verwondingen opgelopen. Drie van hen hebben het ziekenhuis inmiddels weer verlaten, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau ANP.

Het ministerie staat in contact met de betrokkenen en lokale autoriteiten. Over de identiteit van de slachtoffers doet het ministerie geen uitspraken.

Dertien Nederlanders, onder wie de bruid, raakten zondag gewond toen een automobilist inreed op een trouwtent in Chroy Neang Nguon, een dorp in de noordelijke provincie Siem Reap. De automobilist verloor volgens Cambodjaanse media de controle over het voertuig en reed de tent in.

Na het incident zouden andere bruiloftsgasten de bestuurder hebben overmeesterd en hem hebben overgedragen aan de politie.