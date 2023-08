Nederlanders die gewond raakten op bruiloft Cambodja zijn uit het ziekenhuis

Delen via E-mail

De vier Nederlanders die gewond raakten nadat een automobilist inreed op een bruiloft in Cambodja hebben het ziekenhuis verlaten.

Eerder werd maandag bekend dat een vierde Nederlander in het ziekenhuis ligt. Inmiddels is duidelijk dat zij alle vier uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Dat meldt een woordvoerder namens de aanwezige Nederlanders.

Vijf van de acht aanwezige Nederlanders raakten zondag gewond toen een automobilist inreed op een trouwtent in Chroy Neang Nguon, een dorp in de noordelijke provincie Siem Reap. Ook de bruid raakte gewond bij het ongeluk.

De woordvoerder van de Nederlandse gasten bevestigt dat er sprake was van een ongeluk. De automobilist was een Cambodjaan die ook te gast was op het feest.