Italiaanse kaasmaker overlijdt doordat duizenden kazen boven op hem vallen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een 74-jarige man uit Italië is maandagochtend dood aangetroffen, nadat duizenden kazen boven op hem waren gevallen. Een plank brak af, waardoor de kazen van 40 kilo naar beneden kwamen.

De schappen in de schuur van een kaasmakerij in de Noord-Italiaanse regio Lombardije stortten zondagavond in. De kaasmaker verwerkte daar de Italiaanse kaas grana padano.