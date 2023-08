Dertien Nederlanders gewond doordat gast inrijdt op bruiloft in Cambodja

Zeker dertien Nederlanders raakten zondag gewond op een bruiloft in Cambodja. Een van de gasten zou dronken in een auto zijn gestapt, waarna hij inreed op een tent op het feest.

Een aantal mensen is ernstig gewond. Volgens lokale media liggen meerdere mensen in het ziekenhuis. Ook de bruid raakte gewond. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niets bevestigen over de gewonden.

Het incident gebeurde in het dorp Chroy Neang Nguon, in de noordelijke provincie Siem Reap. Een gast op het huwelijksfeest zou onder invloed van alcohol in een auto zijn gestapt. Op beelden van de Cambodjaanse krant Khmer Times is te zien dat de auto inrijdt op een groep mensen.