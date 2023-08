Militaire junta sluit luchtruim Niger om militair ingrijpen te voorkomen

De militaire junta heeft in de nacht van zondag op maandag het luchtruim van Niger gesloten. Dat is een reactie op de dreiging van West-Afrikaanse landen om militair in te grijpen als de coupplegers zich niet zouden terugtrekken. Dat ultimatum verliep om middernacht.

Eind vorige maand pleegde de militaire junta een staatsgreep in Niger. Daarbij werd president Mohamed Bazoum gevangen gezet, de grondwet opgeschort, de regering ontbonden, de grenzen dichtgegooid en een avondklok ingesteld. Generaal Abdourahamane Tchiani presenteerde zichzelf als nieuwe leider van het land.

Het economische samenwerkingsverband ECOWAS, dat bestaat uit vijftien West-Afrikaanse landen, maakte vrijdag een plan om de coupplegers aan te pakken als zij niet zouden terugtrekken.

ECOWAS gaf de junta een week de tijd: ze hadden tot zondag middernacht (1.00 uur Nederlandse tijd) om de staatsgreep terug te draaien. Ze moesten terugtrekken en president Bazoum vrijlaten, maar dat is niet gebeurd.

Met de sluiting van het luchtruim voor onbepaalde tijd, hoopt de junta het militaire ingrijpen van de ECOWAS-landen te voorkomen. Een woordvoerder liet op de nationale televisie weten dat dat besluit is genomen vanwege de dreiging van een interventie in het land.

ECOWAS heeft nog niet gereageerd op de ontwikkelingen. Het verbond komt naar verwachting maandagavond met een verklaring.

De coupplegers hebben aangegeven terug te willen vechten als ze worden aangevallen. Mali en Burkina Faso, landen waar ook een militaire junta aan de macht is, sluiten zich daarbij aan.