Nederlander overleden in Spanje, vermoedelijk door steekincident

Een Nederlandse man is afgelopen weekend overleden in Spanje. Volgens Spaanse media zou de man zijn overleden door een steekincident in de Spaanse badplaats Torrevieja, zo'n 40 kilometer van Alicante.

De vermoedelijke dader zou een 48-jarige Finse man zijn, die zelf ook gewond raakte. Ook een Brit liep ernstige verwondingen op.

Volgens de regionale krant Información werd de Nederlander gedood tijdens een vermoedelijke ruzie in het huis van de Fin. Een buurman belde volgens de krant de politie.

Toen agenten arriveerden, zou de Nederlandse man al zijn overleden. De andere twee mannen liepen ernstige verwondingen op en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Wat de reden was voor de steekpartij is nog niet duidelijk, de politie doet nog onderzoek.