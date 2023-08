Geen doorbraak tijdens Saoedische vredestop over oorlog in Oekraïne

Oekraïne noemt de gesprekken dit weekend tijdens de vredestop in Saoedi-Arabië "productief". Volgens Rusland zijn ze "gedoemd". De bijeenkomst had als doel om stappen te zetten richting een vreedzame oplossing van de oorlog in Oekraïne, maar leidt niet tot een doorbraak.

Meer dan veertig landen, waaronder China, India, de Verenigde Staten en Europese landen nemen deel aan de besprekingen in Jeddah, die naar verwachting zondag zonder een schriftelijke slotverklaring eindigen. Rusland was niet uitgenodigd, maar gaf eerder wel aan de top goed in de gaten te zullen houden.

De vredestop werd in Saoedi-Arabië gehouden omdat de olieproducent een goede relatie onderhoudt met zowel Oekraïne als Rusland. Ook heeft de Golfstaat ervoor gezorgd dat er heel veel landen op de top aanwezig zijn. Daarbij zijn landen die eerder niet happig waren op een dergelijke bijeenkomst, zoals China.

Voorwaarden als basis voor vrede

Oekraïne en zijn westerse bondgenoten hebben meermaals aangegeven dat de gesprekken tot brede internationale steun moeten leiden voor de voorwaarden die Kyiv als basis voor vrede wil. Dat zijn onder meer de terugtrekking van alle Russische troepen en de teruggave van al het Oekraïense grondgebied, inclusief de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil later dit jaar een mondiale top organiseren op basis van deze principes.

Over de gesprekken in Jeddah zei Zelensky's stafchef Andriy Yermak: "We hebben zeer productief overleg gevoerd over de belangrijkste principes waarop een rechtvaardige en duurzame vrede moet worden gebouwd."

Aantal landen kiest geen partij

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, zei zondag tegen Russische staatsmedia dat de bijeenkomst "een weerspiegeling is van de vergeefse, tot mislukken gedoemde pogingen van het Westen" om het mondiale zuiden achter het Oekraïense standpunt te krijgen.