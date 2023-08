Zeker 30 doden en 80 gewonden bij treinongeluk in zuiden van Pakistan

Delen via E-mail

Bij een treinongeluk in het zuidoosten van Pakistan zijn zondag zeker 30 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media raakten ook meer dan tachtig mensen gewond.

De trein was onderweg van de grootste stad van het land Karachi naar het noorden toen het voertuig in de buurt van de stad Nawabshah ontspoorde. Zeker tien wagons gleden van de treinrails.

Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die na het ongeluk uit de wagons worden gered. Volgens een lokale functionaris is er een hulptrein onderweg naar de rampplek om alle gewonden bij te staan en zorg te verlenen.

Hoe de trein kon ontsporen, is nog niet duidelijk. Er gebeuren geregeld ongelukken op het Pakistaanse spoor. De minister verantwoordelijk voor de spoorwegen houdt volgens Pakistaanse media rekening met een misdrijf. Al kon het ongeluk volgens hem ook door een "mechanisch defect" gebeuren.

"Eerst zullen we hulp bieden en dan onderzoeken. Daarvoor is de noodtoestand ingesteld in ziekenhuizen rond de rampplek", zei de minister. Ook militairen en agenten van een politieacademie zijn bij de rampplek om steun te bieden.