Vermiste Nederlanders in door noodweer getroffen Georgië nog niet gevonden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Er is nog altijd niks vernomen van de twee Nederlanders die zaterdag vermist raakten in Georgië. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag weten. Het Georgische bergresort Shovi werd vrijdag getroffen door een aardverschuiving waarbij zeker zeventien mensen omkwamen.

De Nederlandse ambassadeur is onderweg naar het getroffen gebied waar reddingsbrigades nog volop zoeken naar slachtoffers. "Het is een ingewikkelde situatie omdat er ook risico is op meer aardverschuivingen", zegt de woordvoerder van het ministerie.