Oekraïens bloedtransfusiecentrum geraakt bij Russische luchtaanval

Oekraïne is zaterdag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. Onder meer een bloedtransfusiecentrum en een belangrijke fabrikant van vliegtuigmotoren waren het doel van de aanvallen. Door het hele land waren luchtalarmen te horen.

Bij de aanval op het bloedtransfusiecentrum in Kupiansk in de regio Kharkiv zijn doden en gewonden gevallen, schrijft president Volodymyr Zelensky op X, voorheen Twitter. Hulpdiensten rukten uit om de brand te blussen.

In een video op X zegt Zelensky dat er ook een aanval werd uitgevoerd op Motor Sich in Zaporizhzhia. Dit bedrijf wordt beschouwd als de belangrijkste fabrikant van vliegtuig- en helikoptermotoren en gasturbines in Oekraïne. De president vermeldde niet of er schade was. Ook zou er een aanval zijn geweest op de regio Chmelnytsky. "Sommige raketten zijn neergeschoten. Dankzij onze luchtverdedigingsjagers", aldus Zelensky.